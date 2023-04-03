Барнаул, 3 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Тело 13-летнего подростка, который пропал 1 апреля в Алтайском крае, обнаружили в колодце на промышленной площадке. Об этом 3 апреля рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колодец

«1 апреля 2023 года из дома ушёл и не вернулся 13-летний житель Калманского района. В дальнейшем обнаружено его тело на территории промышленной площадки», — приводит её слова РИА Новости

После обнаружения тела возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности.

Антошкина уточнила, что после этого прокуратура Калманского района начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и в ходе её проведения будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тверской области в рамках расследования уголовного дела обнаружили тело мальчика, пропавшего 31 марта. На его теле отсутствовали следы насильственной смерти.