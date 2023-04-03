Москва, 3 апреля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Народная артистка России Лия Ахеджакова продолжает играть в театре «Современник». Как сообщили 3 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра, заявления об её увольнении в отдел кадров не поступало.

Сергей Карпухин/ТАСС Актриса Лия Ахеджакова

«В отдел кадров Московского театра «Современник» заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л. М. Ахеджаковой — в репертуаре театра», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ахеджакова попрощалась со сценой в своём открытом письме, в котором поблагодарила режиссёров, драматургов и публику.

В феврале актриса заявила, что у нее не осталось ролей в театре после отмены спектакля «Игра в джин». На сайте театра до сих пор висит портрет Ахеджаковой среди других артистов, но при этом постановок с ее участием в афише нет.