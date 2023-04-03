Будапешт, 3 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Оставлять без объективного расследования взрыв на «Северных потоках» — это безумие, заявил 3 апреля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на посвящённом газовой тематике саммите в Будапеште.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Петер Сийярто

Отметив, что независимого и беспристрастного международного расследования взрывов на трубопроводах так и не было, Сийярто заявил:

«Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования».

Он выразил уверенность в том, что если бы в США, а не в Европе был атакован объект критической инфраструктуры, реакция международного сообщества была бы иной. А когда это произошло на европейской территории, так и осталось невыясненным, «кто это совершил, кто спланировал и кто выполнил».

Согласно данным журналистского расследования Сеймура Херша, взрыв на «Северных потоках», сильно повредивший трубопроводы, осуществлён совместно США и Норвегией. Руководство России неоднократно заявляло, что считает этот взрыв терактом.

Глава МИД Сергей Лавров 30 марта заявил, что расследования, которые проводятся на Западе, необъективны, однако Россия не даст скрыть правду о виновниках теракта. У России, отмечает постпред РФ при ООН Василий Небензя, много вопросов к тем, кто без участия России пытается расследовать эту диверсию.