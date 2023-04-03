Ереван, 3 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Российский комик и актёр Михаил Галустян получил гражданство Армении, передает News. am.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Галустян

«Я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», — сказал Галустян армянским СМИ.

Комик рассказал, что пошёл по самому честному и правильному пути, а именно подал документы, и вот наконец-то получил гражданство.

В феврале Галустян назвал Россию своей родиной. Он заявил, что патриотизм — это важное чувство, добавив, что он на голову не падает, патриотизм «нужно культивировать».