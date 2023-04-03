Минск, 3 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Белоруссии начата проверка боевой готовности вооружённых сил республики. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве обороны страны.

Павел Бедняков/РИА Новости Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии

Уточняется, что такое поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Руководит проверкой государственный секретариат Совбеза республики.

Жителей страны предупредили, что возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности. Это связано с тем, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка боевой готовности Вооружённых сил Белоруссии прошла по поручению президента страны в декабре 2022 года. Как пояснил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, мероприятия носили оборонительный характер, была осуществлена выборочная проверка органов военного управления и воинских частей.