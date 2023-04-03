Москва, 3 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выявили в азиатских регионах России новый вирус Хасеки, передающийся людям с укусом клещей. Об этом 3 апреля сообщила «Газета. Ru», ссылаясь на данные проектного офиса нацпроекта «Наука и университеты».

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус

По данным журналистов, первые случаи заражения людей данным вирусом были выявлены во Владивостоке в 2011 и 2012 годах. У пациентов была в течение трёх–пяти дней лихорадка и острый респираторный синдром. Тогда анализы на известные вирусы ничего не выявили.

В последнее время, изучая сыворотки пациентов после укусов клещей в Приморье и Новосибирске, учёные смогли выявить новый вирус Хасеки. Он может вызвать лихорадку Денге, лихорадку Западного Нила, клещевой энцефалит, жёлтую лихорадку и т.п.

«Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — сообщил журналистам старший научный сотрудник «Вектора», кандидат биологических наук Михаил Карташов.

По данным Роспотребнадзора, в текущем году на начало марта в больницы обратились более 70 человек с жалобами на укусы клещей. Заражение инфекциями выявлено не было.