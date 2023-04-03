Москва, 3 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обсудил по телефону с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом ход реализации зерновой сделки, сообщает 3 апреля российское внешнеполитическое ведомство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Стороны обменялись мнениями о ходе реализации Стамбульских пакетных соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки.

«Особое внимание, с учетом курирующей роли Мартина Гриффитса, было уделено «черноморской инициативе» по вывозу украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что Вершинин и Гриффитс рассмотрели также текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач, в первую очередь по преодолению последствий разрушительного землетрясения. Россия отметила важность обеспечения широкого внутреннего доступа к нуждающимся в координации и по согласованию с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 2672 Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад вместо помощи нуждающимся странам пополняет свои долгосрочные запасы продовольствия, тогда как всю вину за кризисы пытается свалить на Москву. Он уточнил, что прирост общего объема грузов составил 23%. Отгрузки в развитые экономики выросли до 85%, а поставки в наименее развитые страны упали до 1,34%.

Ранее Вершинин также заявлял, что Запад лицемерит в контексте неисполнения российской части зерновой сделки.

В ООН 18 марта подтвердили продление зерновой сделки, однако отказались называть конкретные сроки. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Россия предупредила все стороны, что продлевает зерновую сделку на 60 дней.