Пушилин: ВС России вплотную подошли к железнодорожной станции в Артёмовске
Врио главы ДНР Пушилин: российские войска вплотную подошли к железнодорожной станции в Артёмовске
Донецк, 3 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В настоящее время в центральной части Артёмовска (Бахмута) идут активные бои. Об этом 3 апреля в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, российские силы ведут «практически постоянные наступательные действия». Кроме того, они взяли под более тщательный огневой контроль дороги, ведущие в город.
Пушилин добавил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в центре Артёмовска.
«Артёмовское направление <…> сейчас [российские] подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части», ― уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в 23:00 произошло долгожданное событие в спецоперации — бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска. Как заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, противник сосредоточен в западных районах.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины не выводят войска из Артёмовска. По его словам, «противник не получил соответствующего приказа». Также, сказал Пушилин, не наблюдается и бегства украинских военных из города.