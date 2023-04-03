Донецк, 3 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В настоящее время в центральной части Артёмовска (Бахмута) идут активные бои. Об этом 3 апреля в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

По его словам, российские силы ведут «практически постоянные наступательные действия». Кроме того, они взяли под более тщательный огневой контроль дороги, ведущие в город.

Пушилин добавил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в центре Артёмовска.

«Артёмовское направление <…> сейчас [российские] подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части», ― уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в 23:00 произошло долгожданное событие в спецоперации — бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска. Как заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, противник сосредоточен в западных районах.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины не выводят войска из Артёмовска. По его словам, «противник не получил соответствующего приказа». Также, сказал Пушилин, не наблюдается и бегства украинских военных из города.