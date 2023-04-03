Москва, 3 апреля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Москве открылся пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили 3 апреля в пресс-службе правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Пункт находится на улице Яблочкова (дом 5, строение 1). Работать он будет ежедневно без перерыва на обед и выходных с 09:00 мск до 19:00 мск. Документы можно подавать до 18:30 мск. Записаться на приём можно онлайн.

Обращаться в этот пункт могут граждане России, желающие поступить на военную службу по контракту. Также заявления принимаются и от иностранных граждан. Возможно трудоустройство и для гражданских специалистов, даже если их профессии не связаны напрямую с боевыми действиями.

Как отмечает военный комиссар Москвы Максим Локтев, организаторы работы пункта учли пожелания тех, кто уже служил по контракту. С кандидатами проведут профессиональные собеседования. Срок службы будет определяться в каждом случае индивидуально, при этом минимальный — 11 месяцев.

Контрактники перед отправкой в зону спецоперации предварительно будут проходить на полигонах Московской области специальную профессиональную подготовку.

В Москве 3 апреля начала работать горячая линия для желающих пройти военную службу по контракту. Вопросы о том, как стать контрактником и какие выплаты полагаются в этом случае, можно задать по телефону 117.