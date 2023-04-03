Гатчина, Ленинградская область, 3 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении поправок в Устав региона, о перенесении столицы области в Гатчину. Документ 3 апреля был опубликован на сайте областного правительства.

Антон Ваганов/ТАСС Гатчина

«Столицей Ленинградской области является город Гатчина <…> Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Решение о переносе столицы области из Санкт-Петербурга было принято около пяти лет назад. Кроме Гатчины рассматривали Всеволожск, Бокситогорск и Выборг. На выбранное решение повлияло то, что в Гатчине проживали Павел I и Александр III, когда были императорами Российской империи.

В Гатчине предварительно отреставрировали ряд исторических зданий для размещения правительственного квартала. Переезд чиновников из Санкт-Петербурга планируется завершить в текущем году.