Москва, 3 апреля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговор о важном» в российских школах посвятили международному Дню Земли. Почётным гостем занятия стал первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Фетисов

Участники встречи поговорили о важности сохранения природы, в частности Фетисов ответил на вопросы школьников «Почему необходимо беречь озеро Байкал?», «Что такое российское общество охраны природы и чем оно занимается?».

Во время занятий участники диалога обсудили с ребятами достижения России в отрасли переработки отходов, экокультуру, экопривычки и мотивацию к природоохранной деятельности. Познакомились с экологическими профессиями, разобрали экологические кейсы и даже узнали о понятии «Мусорный медведь».

Фетисов также отметил, что для здоровья экосистемы планеты необходимо беречь запасы воды, снижать расход электричества, а также аккуратно проводить время на природе и не вредить ей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские экологи призвали не отказываться от помощи планете и предложили альтернативу «Часу Земли», который проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) ― организации, признанной в России иностранным агентом.