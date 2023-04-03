Москва, 3 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы арестовал треш-блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый), которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и изготовлении порнографических материалов. Об этом 3 апреля сообщили в Главном следственном управлении столичного СК.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Базарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая», — уточнила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

По её словам, молодому человеку предъявлено обвинение по обеим статьям.

Заседание должно было состояться 31 марта, но его отложили по просьбе защиты, которая попросила время для сбора характеризующих Базарова материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта треш-блогера Стасика Кудрявого задержали в одном из московских аэропортов. Правоохранители вывели блогера из самолёта и доставили в отдел для проведения следственных действий.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и изготовлении порнографии.

По данным следствия, 28 марта Станислав Базаров в зеленоградской квартире записал видео в полуобнажённом виде, запечатлев момент осквернения иконы, после чего выложил ролик в свой Telegram-канал.

Мать Базарова рассказала, что у них достаточно религиозная семья и сам Стас якобы хорошо относился к религии.