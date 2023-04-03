Москва, 3 апреля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Россия постоянно контактирует со странами, входящими в ОПЕК+, но не влияет на их решения касательно нефтедобычи. Об этом на брифинге 3 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти

Представителя Кремля попросили прокомментировать то, что после решения России добровольно сократить объёмы добычи нефти аналогичные действия предприняли ряд стран ОПЕК+.

«В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка», — сказал Песков.

На просьбу прокомментировать недовольство, высказанное в администрации США тем, что Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, пресс-секретарь отметил, что каждая страна вправе быть довольной или недовольной такой ситуацией.

«В интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года Россия сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что это решение будет действовать до июня текущего года включительно.

После этого о сокращении добычи нефти на тот же объём сообщили в Саудовской Аравии. Также подобное решение приняли Казахстан (на 78 тысяч баррелей в сутки), ОАЭ (на 144 тысяч баррелей в сутки), Ирак — (211 тысяч баррелей в сутки), Кувейт (на 128 тысяч баррелей в сутки) и Оман (на 40 тысяч баррелей в сутки).