Донецк, 3 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки атаковать по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Есть попытки контратаковать по разным направлениям, но они успешно купируются нашими подразделениями. Попытки эти не такие явные, не такими серьезными силами, чтобы создавать серьезную угрозу для наших подразделений», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» 3 апреля.

По его словам, успешные оборонительные действия ВС России связаны с блокировкой отдельных дорог, из-за чего противнику не удается в полной мере осуществлять переброску резервов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Вооружённые силы Украины в Запорожской области сформировали многочисленную группировку для наступления на данном направлении. Рогов отметил, что российские военные «ждут их в любой момент».