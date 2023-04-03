Москва, 3 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Концепция внешней политики России была обновлена соответственно новым реалиям. Об этом 3 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире, в том числе странами коллективного Запада. Агрессивное развитие вокруг нас вынуждает, чтобы мы оставляли за собой такое право», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, «безусловно, сама концепция была обновлена в свете новых реалий».

Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики, в которой подчёркивается, что Россия не считает себя врагом Запада.