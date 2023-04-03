Москва, 3 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 3 апреля сообщил, что церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств пройдет на этой неделе.

Павел Бедняков/РИА Новости Верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств

«На этой неделе будет вручение верительных грамот. Список послов традиционно мы озвучим накануне», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о вручении верительной грамоты новым американским послом.

Ранее о том, что в апреле 2023 года президент Владимир Путин примет верительные грамоты новых послов, сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, грамота будет принята в том числе у нового посла США в России Линн Трейси.