Москва, 3 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Обучение белорусских военных обращению с российским ядерным оружием (ЯО) начнётся с 3 апреля, как об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин. Об этом 3 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

«Если Путин говорил, значит так и будет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что эта тема относится к компетенции российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин ясно изложил позицию России по вопросу ядерного оружия в Белоруссии. Он предложил по этой теме ознакомиться с интервью главы государства.

Путин 25 марта объявил о планах разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что оружие Минску не передают и что о таком шаге просят власти Белоруссии.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут контролировать эту ситуацию. Также 2 марта посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что тактическое ядерное оружие России придвинут к западным границам Союзного государства.