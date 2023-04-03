Москва, 3 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Недовольство отдельных стран снижением уровня добычи нефти Россией и Саудовской Аравией ― это их личное дело. Такое заявление 3 апреля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию Белого дома на решение Эр-Рияда и Москвы сократить добычу нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона ориентируется на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами.

«Важна позиция и ОПЕК+, и ОПЕК в интересах мировой энергетики, поддержания мировой энергетики. На это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран — это их личное дело», ― подчеркнул Песков.

Он также отметил, что такие решения принимаются в интересах мировой энергетики, а не России. Песков напомнил о словах экспертов, которые неоднократно указывали на то, что для мировой энергетики важен определённый уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, и не сокращать разведку новых запасов, потому что сам по себе сектор очень инвестиционноёмкий.

«В обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное развитие всех стран, приоритет надо отдавать этому сектору», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак 2 апреля заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Он пояснил, что из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределённости и недальновидных решений в энергетической политике мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости.

Подобное решение приняла и Саудовская Аравия. С мая и до конца 2023 года она намерена добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее власти Казахстана также решили сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирака — на 211 тысяч баррелей в сутки, Кувейта — на 128 тысяч баррелей в сутки, Омана — на 40 тысяч баррелей в сутки.

Администрация президента США Джо Байдена назвала это решение нецелесообразным.

После объявленного сокращения добычи в некоторых странах ОПЕК+ мировые цены на нефть возросли более чем на 5%.