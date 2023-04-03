Подгорица, 3 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Гражданин России, объявленный в международный розыск, арестован полицией Черногории за насилие над несовершеннолетним. Об этом 3 апреля написал портал CDM.

Иван Шилов ИА REGNUM Влечение

В ходе скоординированной оперативно-разыскной операции в Будве сотрудники Сектора по борьбе с преступностью Черногории совместно с департаментами безопасности городов Бар и Будва арестовали россиянина.

Задержанный подозревается в насилии над несовершеннолетним с нанесением лёгких телесных повреждений. Ранее россиянину Национальное центральное бюро Интерпола в Москве выдало красный ордер.

Сообщается, что суд Подгорицы определит меру пресечения подозреваемого в целях экстрадиции.

Ранее сообщалось, что по подозрению в шпионаже в Польше был арестован россиянин. По ходатайству прокуратуры города Гданьска его поместили под арест на три месяца.