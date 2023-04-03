Москва, 3 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Гражданам России нужно сообщать в спецслужбы о тех, кто получает деньги с Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщил 3 апреля РИА Новости его помощник Олег Осипов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Политик прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — передал слова Медведева Осипов.

По мнению главы Совбеза, те, кто получает деньги от украинской стороны, уже являются врагом. Политик также выразил соболезнования по случаю гибели Татарского.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемой в убийстве Татарского является Дарья Трепова, подарившая Татарскому статуэтку, в которой, предположительно, было взрывное устройство. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт организовали украинские спецслужбы с помощью НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в России), активной сторонницей которого является Трепова. Её задержали.