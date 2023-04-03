Москва, 3 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Каких-либо изменений в планах проведения военного парада ко Дню Победы в связи со специальной военной операцией (СВО) по денацификации на Украине нет. Об этом 3 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщили, что девятого мая в Москве на Красной площади состоится парад Победы. Двумя днями ранее, 7 мая, будет проведена генеральная репетиция парада.