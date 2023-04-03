Москва, 3 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ясно изложил позицию России по вопросу ядерного оружия в Белоруссии. Следует по этой теме ознакомиться с его интервью, сообщил 3 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Предлагаю ориентироваться на разъяснения Путина, которые он сделал в интервью Павлу Зарубину, он об этом говорил», — заявил Песков, комментируя заявления из Минска на тему ядерного оружия.

Путин 25 марта объявил о планах разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что оружие Минску не передают и что о таком шаге просят власти Белоруссии.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут контролировать эту ситуацию. 2 марта посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что тактическое ядерное оружие России придвинут к западным границам Союзного государства.