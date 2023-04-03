Вашингтон, 3 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного Западом потолка в $60 за баррель после получения у США исключения для своих компаний. Об этом 3 апреля сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что японскими компаниями было получено разрешение на закупку нефти из России выше установленного западными странами ограничения цен на неё в размере $60 за баррель.

«Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше этого предела. Япония добилась согласия США на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям», — говорится в материале.

Также указывается, что, хотя такие закупки нефти являются незначительными и были санкционированы Вашингтоном, они, по сути, представляют из себя разрыв в единстве возглавляемых США усилий по введению потолка цен на нефть из России в размере $60 за баррель.

Кроме этого, уточняется, что такое получение японскими компаниями исключения на закупку российской нефти говорит о том, что страна продолжает зависеть от поставок энергоресурсов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в Японии вступит в силу решение правительства о запрете экспорта в Россию некоторых товаров Под запрет попадут некоторые игрушки, строительная техника, самолеты и спутники, авиационные и корабельные двигатели, беспилотники, фототехника.