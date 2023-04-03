Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,9, которое ранее произошло на Камчатке, обошлось без каких-либо серьёзных последствий. Об этом 3 апреля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

Как отметил Солодов ранее, он провёл оперативное совещание в правительстве региона, где обсуждались последствия землетрясения, которое напугало жителей Петропавловска-Камчатского и других городов региона.

«Учёные сейчас фиксируют афтершоки, которые последовали после основного сейсмособытия. Оно не привело к каким-то серьёзным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы незначительные повреждения», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона уточнил, что в ближайшие дни специалисты продолжат обследование пострадавших от подземных толчков зданий, чтобы сделать окончательные выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате произошедшего в Камчатском крае землетрясения ни один человек не пострадал. Сотрудники минздрава региона ведут сбор информации о состоянии зданий лечебных учреждений после подземных толчков.

Днём 3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг толчков залегал на глубине 99,5 км на расстоянии 48 км от Петропавловска-Камчатского.