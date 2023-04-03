Москва, 3 апреля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Инвестирующие больше 400 тысяч рублей по программе долгосрочных сбережений получат право на налоговый вычет. Об этом 3 апреля заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью блогеру Ксенией Падериной.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Кроме того, по словам Силуанова, софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тысяч рублей в год заработает в ближайшие месяцы. Антон Силуанов также отметил, что планов распространять право на налоговый вычет на самозанятых пока нет.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить от государства в рамках софинансирования долгосрочных инвестиций до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Министр подчеркнул, что долгосрочные инвестиции — надежный инструмент для инвесторов, который в перспективе принесет больший доход, чем банковские депозиты.

Как передавало ИА REGNUM, в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наблюдается снижение нефтегазовых доходов России, но все бюджетные обязательства будут выполнены. По его словам, в бюджет дополнительно поступило 2,5 трлн рублей.