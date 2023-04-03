Москва, 3 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Девятого мая в Москве на Красной площади состоится парад Победы. Об этом 3 апреля сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

Двумя днями ранее, 7 мая, будет проведена генеральная репетиция парада.

Также с 3 апреля открывается аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий.

«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Аккредитация завершится в 12:00 мск 12 апреля.

9 мая 2023 года россияне отпразднуют 78-ю годовщину Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц военной техники. Всего в военных парадах ко Дню Победы, которые состоятся в 28 городах России, примут участие более 55 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.

В 2022 году в параде ко Дню Победы на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолётов и вертолётов.