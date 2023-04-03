Донецк, 3 апреля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала эскалации в Донбассе (17 февраля 2022 года) более 15 тысяч раз обстреливали населенные пункты в ДНР, выпустив почти 100 тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщили 3 апреля в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Зафиксировано 15 497 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 15 165», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, всего противником выпущено 99 694 боеприпаса различного калибра.

Уточняется, что ВСУ выпустили по территории ДНР 39 ракет комплекса «Точка-У», 216 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 256 снарядов РСЗО «Ураган», 12 916 — РСЗО калибра 122 мм, а также 21 549 снарядов калибра 155 мм.

По данным представительства, за время эскалации в ДНР зафиксирован 91 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток». Семеро из пострадавших — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам ЛНР более 100 снарядов из РСЗО HIMARS. В результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе два ребёнка. В результате обстрелов ранения получили 94 человека, семь из которых дети.