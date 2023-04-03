Пекин, 3 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Китаем будут развиваться. Уверенность в этом выразили власти двух государств. Такое заявление 3 апреля в ходе брифинга сделала официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин.

fmprc. gov.cn Представитель МИД КНР Мао Нин

«Мы полны уверенности в будущем развитии китайско-российских отношений», ― подчеркнула дипломат, комментируя новую Концепцию внешней политики России.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнила об успешном государственном визите главы КНР Си Цзиньпина в Россию. По её словам, стороны определили масштабный план развития китайско-российских отношений. При этом Нин добавила, что руководители государств достигли некоторых консенсусов, которые начали реализовываться в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта российский президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики страны. В обновлённом документе обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России. Всего 76 пунктов.

Так, в частности, в документе записано, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой.

Кроме того, в концепции закреплена мысль, что Россия не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом 20–22 марта. Он провёл с президентом России Владимиром Путиным сначала неформальную встречу, которая длилась около 4,5 часа. Затем 21 марта состоялись официальные переговоры в Кремле. Главы двух государств подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. В частности, было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.