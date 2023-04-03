Молдавия, 3 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В апреле 2023 года закупочная цена российского газа для Молдавии уменьшится с $1012 до $673 за тысячу кубометров. Об этом 3 апреля сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров», — написал он в своём сообщении.

Чебан уточнил, что весь объём поступающего от поставщика из России голубого топлива направят для нужд ООО «Тираспольтрансгаз» в Приднестровье. При этом в марте закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $1011,73, а в феврале — $1054 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения в связи с кризисом в энергетике республики и ситуацией на Украине. Соответствующее постановление было принято на заседании этого законодательного органа.