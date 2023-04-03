Киев, 3 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В украинском МИД заявили о начале визита в Киев генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Об этом написала 3 апреля замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в своём Twitter.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Подробностей визита еврочиновника Джапарова не приводит.

Также на Украину нанёс 3 апреля визит германский вице-канцлер Роберт Хабек с делегацией представителей бизнес-сообщества Германии и замглавы МИД Венгрии Левенте Мадяр.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в Киеве находится с визитом генсек ЮНЕСКО Одри Азуле. Джапарова назвала этот визит знаком поддержки со стороны ООН.

В начале февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что говорить о членстве Украины в ЕС нельзя на данный момент. Пока невозможно говорить даже о сроках финальной стадии переговоров о евроинтеграции Украины.

При этом в конце минувшего месяца ЕС перевёл Киеву очередной транш в размере €1,5 млрд.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Евросоюз оказывает помощь Киеву под давлением США. В этом контексте не может быть речи о каких-то дружеских отношениях, отмечает министр иностранных дел.