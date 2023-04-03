Москва, 3 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ведение реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Соответствующий документ опубликован 3 апреля на официальном портале правовой информации.

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Закон обязует с 1 сентября 2023 года всех производителей данной продукции регистрироваться в реестре, ведением которого будет заниматься Росалкогольрегулирование. Устанавливается, в частности, перечень документов, необходимых для включения в реестр, определяются основания для отказа, а также для исключения.

Документ предусматривает упрощенный порядок включения в реестр производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров в год.

Кроме того, повышаются требования к пивоваренным компаниям. Ранее компании с мощностью оборудования менее 300 тыс. декалитров в год могли не оснащать производство приборами измерения и учета готовой продукции. Новые нормы снижают этот показатель до 100 декалитров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что в Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к ЕГАИС и запрете продажи пива без лицензии. По его словам, пивная продукция — самый продаваемый алкоголь в России.