Пекин, 3 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. На фоне происходящих в мире глубоких изменений Китай готов к укреплению связей с Россией, Индией и другими странами. Об этом 3 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Kremlin.ru Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай

Как она отметила, комментируя новую концепцию внешней политики Москвы, Россия и Индия, наряду с Китаем, являются крупными и влиятельными развивающимися странами.

«На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию», — сказала она.

Также официальный представитель МИД КНР указала, что Пекин и Москва уверены том, что отношения России и Китая в будущем будут развиваться, напомнив, что в марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал с государственным визитом в РФ. Тогда лидеры двух стран наметили масштабный план развития китайско-российских отношений на следующем этапе, определив направления этого процесса.

«В настоящее время обе стороны полностью реализуют ряд важных консенсусов, достигнутых главами двух государств, мы полны уверенности в будущем развитии китайско-российских отношений», — добавила Мао Нин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что важнейшим ресурсом для России в новой Концепции внешней политики страны прописано развитие сотрудничества с Китаем и Индией. Также он подчеркнул важность отношений России со странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.