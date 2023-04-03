Донецк, 3 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Донецкой Народной Республике и Херсонской области судов. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, опубликованные на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Отмечается, что также согласован порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов в упомянутых регионах. Согласно законам, отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.

Законы в том числе определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале подтвердил, что власти ЛНР завершили создание правовой базы системы управления регионом как субъекта Российской Федерации. По словам Пасечника, в регионе определили систему местного самоуправления. Так, например, начался процесс создания городских и районных советов.