Москва, 3 апреля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации упростит участие в госпрограмме переселения соотечественников. Они смогут подать заявление за рубежом. Об этом 3 апреля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Выдача российских паспортов

«Президентом поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружественных государств», — заявил Мишустин.

По словам председателя правительства, власти упростят для соотечественников участие в государственной программе. Граждане смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают. В правительстве добавили, что предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому приём заявлений на участие в программе переселения соотечественников будет проводиться при условии владения ими русским языком. Владение языком подтверждается документально или на собеседовании специальной комиссией, которую формирует МВД России. Отмечается, что соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины не нужно предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.