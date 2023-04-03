Москва, 3 апреля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. У российских покупателей появилась возможность приобрести рестайлинговые Hyundai Creta с дизайном в стиле «старшего» кроссовера Tucson. Эти автомобили российские автодилеры привезли из Объединённых Арабских Эмиратов.

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У кроссовера немного изменена внешность. Он получил безрамочную решётку радиатора и вертикальные фары. На корме появилась изменённая нижняя накладка на бампере, а колёсная база стала исключительно 17-дюймовой.

Все автомобили оснащены 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» серии Smartstream мощностью 115 л. с., вариатором IVT и передним приводом, уточнили «Автоновости дня». Полный привод в них заменяют два «внедорожных» режима антипротивобуксовочной электроники, предназначенные для песка и грязи.

Новые автомобили 2023 модельного года продаются по цене от 2,5 млн рублей до 2 741 000 рублей.

Среди опций у таких «Крет» есть светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида, мультифункциональный руль с кнопками, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, панорамная крыша.

Hyundai Creta с дизайном в стиле Tucson дебютировала осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок. В этот перечень вошла южнокорейская компания Hyundai.