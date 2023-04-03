Москва, 3 апреля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих купить квартиру, снизилось за два последних года, при этом выросла сумма, которую планируют потратить на приобретение жилья, пишут 3 апреля «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По данным исследования «СберСтрахования», с учётом предыдущего соцопроса за два года число желающих приобрести квартиру сократилось почти на 16%. «А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла четырёх миллионов рублей», — сообщают эксперты.

По их данным, в Москве за покупку жилья готовы платить в среднем семь миллионов рублей. Это самый высокий по стране показатель, тогда как в Астрахани максимальная сумма, которую готовы отдать за жильё, составляет 1,8 млн рублей — и это самый низкий показатель по стране.

Среди опрошенных 8,2% хотят приобрести квартиру в ближайшие полгода, при этом из них 60,3% — в ипотеку, 23% респондентов намерены за пять лет закрыть ипотечный кредит.

Большинство потенциальных ипотечников, отмечается в опросе, в Краснодаре (97%), также их много в Тюмени (83%) и в Казани (82%).

К началу марта в России количество ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней выросло с мая 2021 года до максимального уровня. По мнению эксперта, количество «плохих» ипотечных долгов растёт в связи с ростом объёмов кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин планирует инициировать льготную ипотеку для госслужащих, чтобы мотивировать их к долгосрочному эффективному труду.