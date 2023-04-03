В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего пару дней назад
В Тверской области обнаружили тело мальчика, пропавшего около двух дней назад
Тверь, 3 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Тверской области в рамках расследования уголовного дела обнаружили тело мальчика, пропавшего 31 марта, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по области.
По данным ведомства, в ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине 2 апреля нашли тело пропавшего ребенка, при этом на его теле отсутствовали следы насильственной смерти.
По факту гибели мальчика назначено проведение ряда судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Об исчезновении ребёнка стало известно около двух дней назад. Мальчик ушел гулять и не вернулся домой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге жители пятиэтажного дома обнаружили тело новорождённого ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 20-летнюю мать, истекающую кровью.