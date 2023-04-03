Тверь, 3 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Тверской области в рамках расследования уголовного дела обнаружили тело мальчика, пропавшего 31 марта, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по области.

Кадр из видео Сотрудники Следственного комитета

По данным ведомства, в ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине 2 апреля нашли тело пропавшего ребенка, при этом на его теле отсутствовали следы насильственной смерти.

По факту гибели мальчика назначено проведение ряда судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3794963" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Об исчезновении ребёнка стало известно около двух дней назад. Мальчик ушел гулять и не вернулся домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге жители пятиэтажного дома обнаружили тело новорождённого ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 20-летнюю мать, истекающую кровью.