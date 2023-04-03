Астана, 3 апреля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Казахстане задержана женщина, которую подозревают в торговле собственными детьми. Об этом 3 апреля сообщил портал Liter. kz.

Василий Крестьянинов/РИА Новости Полицейский автомобиль в Казахстане

Уточняется, что сотрудники полиции Уральска задержали 31-летнюю мать, которая продавала своих малолетних детей семейным парам.

По данным издания, всего было совершено два подобных преступления. В 2018 году подозреваемая продала новорождённого ребенка семейной паре из Казахстана. В 2022 году мать за миллион тенге (более 170 000 рублей) передала семейной паре из Уральска свою трёхлетнюю дочь.

Как заявил на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов, после случившегося в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК республики «Торговля несовершеннолетними». Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на Украине была пресечена попытка продажи грудного ребёнка. Правоохранители установили, что жительница Луцка подыскивает среди своих знакомых желающих «приобрести» 11-месячного младенца. Во время передачи ребёнка покупателю за 30 тысяч долларов злоумышленницу задержали.