Астана, 3 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Новым вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана назначен Мурат Нуртлеу. Указ об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 3 апреля его пресс-служба.

akorda. kz Мурат Нуртлеу

«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан», — говорится в документе.

С 1 февраля 2022 года Нуртлеу занимал пост главы администрации президента республики, до него главой МИД Казахстана был Мухтар Тлеуберди.

Также Токаев вновь назначил главой минобороны республики Руслана Жаксылыкова, занимающего этот пост с 19 января 2022 года. Помимо того, новым главой администрации президента Казахстана назначен Ожас Бектенов и переназначен главой МВД страны Марат Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Алихана Смаилова премьер-министром республики. Его кандидатуру, предложенную на пост премьер-министра партией «Аманат», поддержали 82 депутата нижней палаты республиканского парламента (мажилиса), семь высказались против, восемь — воздержались.

29 марта все члены правительства Казахстана под руководством Алихана Смаилова ушли в отставку в связи с избранием нового состава нижней палаты республиканского парламента (мажилис).