Киев, 3 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Мужчина, глумившийся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой во время её молитвы у монастыря на улице, попал в больницу, сообщает Украинская православная церковь в своём Telegram-канале.

РИА Новости Скорая помощь. Украина

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал», — сообщили в УПЦ со ссылкой на очевидцев. Причина госпитализации не указана.

Также опубликованы фотографии, на одной из которых в машину скорой помощи ставят носилки с пациентом. Рядом с машиной находятся сотрудники полиции.

Во время воскресной литургии у Киево-Печерской лавры 2 апреля группа провокаторов пыталась помешать молитве Ершовой, которая стояла на коленях у монастыря. Участники провокации громко включили музыку, кривлялись и танцевали возле неё под украинскую националистическую песню, и эта сцена попала на видео.

Также раскольники выкрикивали возле монастыря нацистские лозунги. Рядом с Киево-Печерской лаврой были замечены члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 29 марта монахам лавры киевским режимом было предписано покинуть монастырь.