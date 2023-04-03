Луганск, 3 апреля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. С начала года Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам ЛНР более 100 снарядов из РСЗО HIMARS. В результате этих обстрелов погибли 32 человека, в том числе два ребёнка, сообщили 3 апреля в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«С начала 2023 года противник применял следующее вооружение: РСЗО HIMARS (112 ракет)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР один снаряд из украинской РСЗО «Ольха», 10 снарядов из РСЗО «Град» и более 80 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В результате обстрелов ранения получили 94 человека, семь из которых дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные ведут обстрелы из американских реактивных систем залпового огня прямо из жилых кварталов. Затем они их спешно покидают, подвергая при этом опасности мирное население. По его словам, развертывание систем залпового огня идёт непосредственно в населенных пунктах, возле жилых домов и соцобъектов. По состоянию на 31 марта ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения.