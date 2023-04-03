Мелитополь, 3 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Бывший глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев пострадал при взрыве авто в Мелитополе, сообщает 3 апреля администрация областного центра в своём Telergam-канале. На появившихся в интернете видеокадрах видно, что машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва — вылетели стёкла, выбиты двери. На дороге разбросаны осколки и детали авто.

Цитата из видео Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе

По информации журналиста, члена Общественной палаты России Александра Малькевича, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое, он получил множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра.

Максим Зубарев — пророссийский активист Запорожской области (до 2022 г.), участник общественных акций против украинизации, глава Военно-гражданской администрации (ВГА) пгт. Акимовка (2022 — март 2023 г.). Активно занимался общественной деятельностью. По данным Малькевича, сегодня, 3 апреля, Максим Зубарев должен был выезжать в Москву, где запланирована встреча руководства общественных палат ДНР, ЛНР и представителей общественных институтов Запорожской и Херсонской областей: в станах МИД РФ общественные деятели намерены обсудить привлечение представителей гражданского общества новых субъектов РФ к работе на международных площадках, вовлечение их в гуманитарные форматы СПЧ ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

«Видимо, это категорически неприемлемо для наших врагов. Они не только журналистов боятся и ненавидят, но и ЛОМов — лидеров общественного мнения в новых регионах», — считает Александр Малькевич.

Давно пора снимать мораторий на смертную казнь, особенно за террористическую деятельность, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Осенью 2022 года украинские СМИ опубликовали фейк о смерти тогда ещё главы Акимовки Зубарева. «Работаю на благо Мелитопольского района и своей любимой Акимовки», — опроверг тогда дезинформацию сам чиновник.

Накануне, 2 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Мелитополю ракетный удар: прилёт с применением РСЗО HIMARS и кассетных боеприпасов пришёлся по жилому дому. Тяжёлые ранения получила женщина, ещё два человека госпитализированы, трое выписаны.