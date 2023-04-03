Москва, 3 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Намерение президента Украины Владимира Зеленского сделать Крым «безопасным» и вернуть «все украинские территории» — это не более чем фантазии Киева. Такое мнение высказали пользователи Twitter, обрушившиеся с резкой критикой на украинского лидера после его заявлений в вечернем обращении к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это только ваши мечты», — уверен один из комментаторов.

Другой пользователь указал на необходимость переговоров, диалога и компромисса, напомнив, что Запад «использует Киев» в своих интересах.

«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», — написал третий.

Ещё один читатель посоветовал Зеленскому как «разумному лидеру» просто установить мир.

«Вы не победите Россию. Вы не сможете. У вас есть время, пока [президент США Джо] Байден не уйдёт и деньги из США не прекратятся. Лучше заключить мир», — подчеркнул комментатор.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения к нации 2 апреля заявил, что в скором времени Крым станет «свободным и безопасным», а Киев «вернёт все свои территории».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве придумали план по «деоккупации» Крыма. Как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, он предусматривает 12 шагов, в числе которых также люстрация, «снос» Крымского моста, программа «детоксикации от пропаганды». Кроме того, планируется, что украинские власти выберут новое название для города Севастополя, который временно назван «объектом номер шесть».

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Крымский полуостров надёжно защищается, а авторов украинской «деоккупации» региона ждут смирительные рубашки и места в психиатрической больнице.