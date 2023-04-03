Москва, 3 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) впервые в истории получили тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», сообщили 3 апреля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

В ведомстве отметили, что передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» состоялась в Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В торжественной церемонии передачи башенных ключей и формуляров экипажам ВДВ приняли участие начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, воспитанники регионального юнармейского движения и другие почетные гости.

В Минобороны рассказали, что экипажи продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач в зоне СВО.

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада», — подчеркнул Гончаров, выразив уверенность, что умелое применение приблизит победу России.

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Тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» активно применяются в ходе СВО и показали результат на поле боевых действий. Стрельба из ТОС-1А «Солнцепёк» ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВС России рассказали, когда в зоне СВО применяется ТОС-1А «Солнцепёк» Тяжёлая огнемётная система применяется тогда, когда не получается взять какой-то опорный пункт ВСУ силами артиллерии и танков. При этом украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.