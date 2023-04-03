Москва, 3 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В ходе открытия торгов индекс Мосбиржи увеличился на 0,97%, до 2474,37 пункта. Это 3 апреля следует из данных торговой площадки по состоянию на 10:00 мск.

Виталий Белоусов/РИА Новости Московская биржа

К 10:04 мск индекс Мосбиржи поднялся до 2477,86 пункта, что составляет рост на +1,11%. Индекс РТС подрос на +1,03%, до 1006,98 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в ходе торгов на Мосбирже курс евро поднимался выше отметки 84 рубля. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года. При этом курс доллара США снижался — на 0,12%, составив чуть выше 77 рублей за доллар.

29 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России предлагает ввести новый тип ценных бумаг — многоголосые акции. Он пояснил, что эти бумаги представляют собой акции, владельцам которых на собрании акционеров предоставляется право нескольких голосов.