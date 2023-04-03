Москва, 3 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Академика РАН, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего поздравил с днём рождения президент России Владимир Путин. Поздравительное послание 3 апреля обнародовано на сайте Кремля.

Александр Щербак/ТАСС Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий

«Уважаемый Виктор Антонович! Примите поздравления с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как крупный учёный и организатор, ректор одного из ведущих университетов страны», — говорится в поздравлении.

Президент РФ указал, что коллеги, студенты и выпускники МГУ, а также все, кто знаком с Садовничим, неизменно отмечают его исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал и внимательное, доброжелательное отношение к людям.

Кроме того, Путин пожелал ректору МГУ здоровья, а также осуществления намеченных планов и замыслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент России Владимир Путин поручил принять меры по совершенствованию преподавания гуманитарных наук на уровнях общего и профессионального образования. Ранее он также утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.