Берлин, 3 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Резкая реакция заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника на призыв ряда германских политиков к содействию миру на Украине вызвала критику пользователей Twitter.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance Андрей Мельник

Пользователи посоветовали украинскому дипломату «заткнуться и не вмешиваться в их дела».

«Украинцы, которые живут в моём доме, хотят только мира! И чтобы разжигатели войны, [президент Украины Владимир] Зеленский и Мельник, наконец-то заткнулись или заключили мир!» — указал @TSG_Criminal.

Другой комментатор уверен, что Мельник не выражает мнение всех украинцев, которые действительно хотят прекращения военных действий.

«Бьюсь об заклад, вы не говорите за всех украинцев», ― сказал он.

Пользователь @BleibtGabi считает, что если украинский дипломат «так настроен на войну», то должен сам идти на фронт.

«Вы позорите всех миролюбивых людей. Сражайтесь до последнего украинца, но не на наши деньги. Это не наша война!» — указал он.

Также комментаторы уверены, что Мельник будет одним из первых, кто будет спасаться бегством, и посоветовали ему молиться, чтобы его не поймали.

«Раньше я думал, что все против войны, пока не узнал, что есть те, кто за нее, особенно те, кому не надо на неё идти. Поэтому ваш сын в безопасности в Германии, он, если бы потребовалось, хотел бы умереть за свою родину как герой», — сыронизировал @ManfredMayer19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля около 200 бывших высокопоставленных деятелей Социал-демократической партии Германии обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой выступить в поддержку переговоров о прекращении боевых действий на Украине.

Заместитель главы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на такое предложение и послал к чёрту германских политиков с их «маразматической идеей достичь «быстрого перемирия» и «заключить мир только с Россией».

Критику инициатива политиков из Германии вызвала и у действующего посла Украины в Германии Алексея Макеева. Он назвал их призывы «цинизмом по отношению к жертвам агрессии» и заявил, что власти Украины такой вариант не рассматривают.