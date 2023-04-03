Хельсинки, 3 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Петтери Орпо, лидер Национальной коалиционной партии, одержавшей победу на выборах в Финляндии, готов формировать новое правительство, сообщает «Интерфакс».

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Петтери Орпо

Комментируя победу оппозиции на выборах, Орпо сказал, что «с таким результатом Консервативная партия начнёт вести переговоры о формировании нового правительства».

Он заявил, что граждане Финляндии хотят порядка в стране, а также чтобы порядок навела в ближайшие несколько лет Консервативная партия.

Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля, подсчёт голосов продолжается, но уже известно, что оппозиция победила. Победившую, по предварительным данным, Национальную коалиционную партию возглавляет Орпо — министр финансов Финляндии.

За НКП проголосовали 20,8% избирателей, и эта партия рассчитывает получить 48 мандатов из 200. Финский премьер-министр Санна Марин признала поражение на выборах правящей Социал-демократической партии.