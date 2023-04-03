Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, сообщил 3 апреля начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.

eqlbin Петропавловск-Камчатский

По его словам, дежурные силы Тихоокеанского флота продолжают несение службы в повседневном режиме. Боевые корабли и суда обеспечения в пунктах базирования Тихоокеанского флота, а также объекты инфраструктуры на территории военных городков не получили повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке днём 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,9. По информации специалистов, жители почувствовали толчки, потому что они были поверхностными. Отголоски мощного землетрясения докатилось и до Северо-Курильска на Сахалине. Подземные толчки зафиксированы магнитудой 6,3. При землетрясении никто не пострадал. После сильного землетрясения на Камчатке днём 3 апреля около берегов полуострова было зарегистрировано ещё несколько землетрясений.