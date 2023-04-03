Мелитополь, 3 апреля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Пострадавший при взрыве машины в Мелитополе Максим Зубарев, бывший замглавы администрации посёлка Акимовка, находится в тяжёлом состоянии, 3 апреля сообщает мелитопольская городская администрация в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Максим Зубарев

«Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжёлое», — говорится в сообщении.

Зубарев получил ранение при взрыве автомобиля в центре Мелитополя утром 3 апреля. Подробности случившегося выясняются. Пострадавший был госпитализирован, информация о других пострадавших и о разрушениях уточняется.